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00:10, 21 января 2025Россия

21 января: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Юлия Анасян

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

21 января в России отмечают День инженерных войск, а в мире — Международный день детского праздника. Православные сегодня вспоминают преподобного Георгия Хозевита и исповедника Емилиана Кизического. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 21 января — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День инженерных войск РФ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

21 января 1701 Петр I создал Школу пушкарского приказа, которая готовила военных инженеров. Памятным днем дата стала в 2006 году.

По сей день инженерные войска играют важную роль в обеспечении безопасности страны, участвуя в строительстве оборонительных сооружений, разминировании территорий и ликвидации последствий стихийных бедствий.

День аспиранта

21 января 1925 года появились документы Совнаркома РСФСР, регламентирующие систему подготовки научных работников. Фактически они и учредили аспирантуру.

Аспирантура — это первая ступень научной карьеры, призванная заложить основы научных знаний, сформировать специфику мышления будущего ученого и характер его научной деятельности.

Праздники в мире

Международный день детского праздника

Фото: Rossario / Shutterstock / Fotodom

Идея праздника принадлежит Илоне Вилуме, из Латвии — матери и генеральному директору компании по производству картонного конструктора для детей. Решив, что ее чада слишком много времени проводят в гаджетах, она придумала праздник, в честь которого дети могли бы собираться вместе, общаться и играть. Позже ко Дню детского праздника, ее компания выпустила специальную серию картонных кубиков.

Мeждунapoдный дeнь тpeниpoвoчныx штaнoв

Просторные брюки без ширинки и с поясом на завязке появились в 1920-х. Считается, что их изобрел основатель французского спортивного бренда Le Coq Sportif Эмиль Камюзе. Первые треники шили из шерстяного джерси, но очень скоро материал заменили более дешевым хлопком, который к тому же лучше пропускал воздух. Почти целый век спортивные брюки носили строго по назначению — лишь в 1980-х, из-за популярности хип-хопа, а также благодаря дешевизне и практичности, «треники» начали носить вне стадиона.

Какие еще праздники отмечают в мире 21 января

  • День остроумных фраз;
  • День бабушки в Польше;
  • Дeнь мeкcикaнcкoй нapoднoй музыки «Мapиaчи»;
  • Дeнь квeбeкcкoгo флaгa в Канаде.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти преподобного Георгия Хозевита

Георгий Хозевит (в центре) с Иоанном Хозевитом (слева) и Ильей-пророком (справа). Грот Святого Ильи в монастыре Хозева.

Георгий Хозевит (в центре) с Иоанном Хозевитом (слева) и Ильей-пророком (справа). Грот Святого Ильи в монастыре Хозева.

Фото: Britchi Mirela / Wikipedia

Согласно преданию, преподобный Георгий родился на Кипре. Похоронив родителей, он отправился в Иерусалим и поступил в обитель Пресвятой Богородицы — Хузиву. Позже он поселился в уединении вместе с родным братом.

Своим смирением и послушанием Георгий заслужил дар чудотворения. Например, однажды он отказался срубить старую неплодоносную пальму — и по его молитвам через год она принесла обильные плоды. После кончины брата святой вернулся в Хузивскую обитель. Многие стали приходить туда, чтобы послушать наставления преподобного. К Богу Георгий отошел в 625 году, будучи глубоким старцем.

Какие еще церковные праздники отмечают 21 января

  • Попразднство Крещения Господня;
  • День памяти исповедника Емилиана Кизического;
  • День памяти преподобной Домники Константинопольской;
  • День памяти преподобного Григория Печерского, чудотворца.

Приметы на 21 января

В народном календаре 21 января — Емелин день. На Руси в это время завершались Святки и праздники и наступали рабочие дни.

  • Ветер дует с юга — летом будут грозы.
  • Окна в доме запотели — к оттепели.
  • Солнце 21 января обещает жаркий август.

Кто родился 21 января

Дмитрий Харатьян (65 лет)

Российский актер, известный по фильмам «Гардемарины, вперед!», «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди», «Зеленый фургон» и другим. Многие песни, звучащие в картинах с его участием, Харатьян исполнял сам. Помимо кино, он участвует в концертных программах и телешоу.

Кристиан Диор (1905-1957)

Французский модельер, основатель модного дома Christian Dior. Его революционный дизайн, известный как «Новый взгляд», стал символом женственности и элегантности. Коллекция принесла Диору огромный успех и положила начало новому течению в моде.

Фото: DPA / INP / Globallookpress.com

Кто еще родился 21 января

  • Саша Пивоварова (40 лет) — российская супермодель;
  • Светлана Ходченкова (42 года) — российская актриса;
  • Родион Нахапетов (81 год) — советский, американский и российский актер;
  • Пласидо Доминго (84 года) — испанский оперный певец и дирижер.

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