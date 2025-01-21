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20:40, 21 января 2025Из жизни

Археологи нашли в римском некрополе табличку с проклятием на вымершем кельтском языке

Археологи из Франции нашли в древнем некрополе 21 табличку с проклятиями
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: SAVO

Во Франции археологи обнаружили в могилах римского некрополя свинцовые таблички с проклятиями. Об этом пишет Arkeo News.

В 2022 году в Орлеане начались раскопки под больницей XVIII века. Археологи нашли там древний римский некрополь. Вдоль одной из стен обнаружилось около 60 могил, причем во всех захоронениях лежали мужчины. Кроме монет и других предметов, исследователи нашли внутри 21 «табличку проклятия».

Таблички представляют собой тонкие пластинки свернутого свинца, на которых писали послания для богов, затем протыкали гвоздем и помещали в могилу или колодец. С помощью компьютерной томографии ученые «развернули» одну из табличек, которая нашли между ног мужчины, похороненного вместе с вазой и горстью монет. Надпись на латыни сопровождалась несколькими словами на вымершем галльском языке, входившем в кельтскую группу языков.

Ученые-лингвисты лишь недавно полностью расшифровали текст на табличке. В нем упоминается Марс, римский бог войны, которого автор просит проклясть ряд людей.

Марсу, Царю, который пронзает имена, Это проклятие мужчин и женщин, представленных ниже (поименно), кто совершил прискорбное и несправедливое деяние, а также всех тех, кто стал сообщником этих мужчин и женщин.

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В ближайшее время планируется расшифровать оставшиеся 20 табличек.

Ранее ученые расшифровали древний свиток-амулет, найденный в римской могиле в немецком городе Франкфурт-на-Майне. Внутри оказался текст христианской молитвы.

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