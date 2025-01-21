Банк ДОМ.РФ и «Сравни» запустили новый сервис по дистанционному открытию вкладов

Минимальной суммой вклада Банка ДОМ.РФ и «Сравни» будет 10 тысяч рублей

Банк ДОМ.РФ и «Сравни» запустили новый сервис по открытию вкладов от 10 тыс. рублей в онлайн-режиме без посещения отделения банка.

«Новый продукт основывается на технологии API, позволяющей системам взаимодействовать друг с другом в онлайне. Благодаря этому посетители маркетплейса "Сравни" могут открыть вклад, не переходя на сторонние ресурсы. Достаточно авторизоваться на сайте через Госуслуги и подать заявку. Такой способ значительно упрощает получение популярных банковских услуг для граждан, делает его быстрым и удобным», — рассказал зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Николай Козак.

Пополнение открытого вклада возможно в течение семи дней через СБП или по реквизитам.

«Объединение усилий с платформой откроет по сути новый клиентский путь — без физического взаимодействия с банком. Сервисом предусмотрен выезд представителя к клиенту в удобное ему время и место для сверки документов и идентификации. Сразу после этого можно открывать, пополнять и совершать другие действия по вкладу. Это особенно важно для клиентов, проживающих в отдаленных точках, которые не охвачены филиальной сетью банка», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Получать накопленные проценты в конце срока вклада можно на баланс «Сравни» или на выбранный счет в приложении банка.

«С середины прошлого года, вслед за стремительным ростом ставок, мы наблюдаем бум открытия депозитов среди российских вкладчиков. Нам как технологической платформе крайне важно предоставить удобный процесс открытия вкладов для наших клиентов. Совместно с коллегами из Банка ДОМ.РФ мы построили понятный и удобный клиентский путь, и теперь наши многочисленные пользователи могут оформлять вклады в течение нескольких минут», — отметил руководитель направления «Вклады» в финансовом маркетплейсе «Сравни» Илья Васильков.

Подробные условия вклада приведены по ссылке.