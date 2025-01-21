Бывшую помощницу российского губернатора обманули более чем на 400 миллионов рублей

Аферисты обманули экс-помощницу губернатора Самарской области на 400 млн рублей

В Самарской области аферисты обманули бывшую помощницу экс-губернатора региона Ольгу Серову на более чем 400 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале рассказал член Общественного экспертного совета МВД России Алексей Трифонов.

Женщина отдала мошенникам 350 миллионов рублей и 800 тысяч долларов. Трифонов отметил, что сейчас Серовой 71 год, она на пенсии. Ранее пострадавшая также возглавляла Корпорацию развития Самарской области. По его словам, переданная злоумышленникам сумма может быть рекордной по всей стране.

Baza пишет, что сотрудники банка два дня уговаривали женщину отказаться от снятия накопления со счета, но она настояла на своем. В результате все деньги оказались у аферистов. Сейчас силовики выясняют, как именно женщина была обманута.

Ранее 67-летняя жительница Красноярского края, доверившись жилищным аферистам, переписала на них квартиру.