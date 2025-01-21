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15:53, 21 января 2025Россия

Хинштейн предложил высказать мнение о зарубежной поездке чиновницы

Хинштейн предложил курянам высказать мнение о зарубежной поездке чиновницы
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram запустил опрос на тему выезда местных чиновников в другие страны.

«Обязаны ли курские чиновники уведомлять о своем выезде за рубеж?» — написал Хинштейн.

Подписчикам было предложено три варианта ответов.

Ранее Хинштейн раскритиковал регионального министра по охране объектов культурного наследия Ирину Мусьял за ее поездку за границу, из-за которой она пропустила заседание правительства. Он пояснил, что формально согласовывать поездки за границу не нужно, «но в текущей ситуации выезда без уведомления быть не может».

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