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11:24, 21 января 2025Экономика

В России ответили на желание немецкого депутата возобновить импорт российской нефти

Депутат Ананских усомнился в скором возобновлении экспорта нефти из РФ в ФРГ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Германия вряд ли в перспективе ближайшего возобновит импорт российской нефти, считает первый замглавы комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Таким образом депутат в беседе с «Лентой.ру» ответил на высказанное депутатом бундестага Севим Дагдален желание возобновить поставки нефти и газа из РФ.

Ранее депутат бундестага Севим Дагделен заявила, что Германии следует возобновить импорт российских углеводородов для нефтеперерабатывающего завода в немецком городе Шведт ради установления рыночных цен на энергоносители. Парламентарий также высказалась в пользу открытия «Северного потока — 2».

«Честно говоря, очень пессимистично к этому отношусь. Радует, что все больше людей начинают говорить, что мощь Германии зиждилась на дешевых энергоносителях из России. (...) СПГ, который везут из США, в десять раз дороже, чем то, что получала Германия от России. Эта разница очевидна, и это, конечно, сказывается как на немецкой промышленности, так и на обычных немцах», — отметил Ананских.

Не верю, что в ближайший год это все случится, заработают и «Дружба», и «Северный поток — 2», но радует, что все больше людей об этом говорят, и надеюсь, что я буду неправ, хоть и не вижу предпосылок к тому, чтобы Германия снова начала получать дешевые энергоносители

Игорь Ананскихпервый замглавы комитета Госдумы по энергетике

В январе Дагделен потребовала запустить неповрежденную ветку газопровода после остановки транзита топлива через Украину.

Парламентарий отметила, что отказ Киева от транзита российского газа приведет к росту цен на энергоносители. При этом, по ее словам, немецкие власти и Евросоюз бездействуют, наблюдая за разрушением Европы.

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