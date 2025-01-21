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14:15, 21 января 2025Экономика

Российская промышленность впервые за три года утратила оптимизм

Институт РАН сообщил о падении индекса промышленного оптимизма в РФ ниже нуля
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vadim Akhmetov / Globallookpress.com

Индекс промышленного оптимизма российских предприятий, который подсчитывает Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП), в январе 2025 года впервые с начала 2022-го упал ниже нуля. Об этом со ссылкой на данные организации пишет «Коммерсантъ».

По состоянию на 20 января по сравнению с локальным максимумом, достигнутым в марте 2024 года, индикатор потерял уже 25 пунктов. Основной причиной такой тенденции эксперты называют отрицательную динамику продаж. В текущем месяце после очистки от сезонности баланс изменений упал еще на шесть пунктов, до минимума за 27 месяцев.

Как отметил автор исследования Сергей Цухло, такой слабой динамики продаж российская экономика не видела с октября 2022 года. А если говорить о январском балансе без очистки от сезонности (минус 44 пункта), то он стал худшим для этого месяца с 2009 года, когда на фоне мирового кризиса показатель упал до минус 62 пункта.

Неудовлетворенность объемами спроса у предприятий возросла с 19 процентов в марте 2024 года до 47 процентов — худшее с момента начала санкционной войны.

Ранее в ИНП указывали на строгое разделение российской экономики на две направления. Первая часть, связанная с производством оборонной продукции, информационными технологиями и отраслями сферы услуг, продолжает расти и предъявляет рекордный спрос на трудовые ресурсы, а вторая, занимающаяся выпуском потребительских, инвестиционных и промежуточных товаров и строительством, снижает и спрос, и производство.

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