Модель роста российской экономики описали одним словом

«Ъ»: аналитики заявили о возвращении модели роста экономики РФ к потребительской

Подводящие макроэкономические итоги 2024 года аналитики сходятся в тезисе о возвращении роста российской экономики к потребительской модели. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«В отношении внутригодовой динамики потребления оценки аналитиков более или менее схожи», — констатировали журналисты, отмечая, что основными источниками роста экономики в 2024 году называют потребительский и инвестиционный спрос, а вклад чистого экспорта «ожидается нейтральным либо слабо отрицательным».

Как следует из материалов Института народно-хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, одна часть отечественной экономики, связанная с производством оборонной продукции, информационными технологиями и другими отраслями сферы услуг, «продолжает предъявлять растущий спрос на трудовые ресурсы, о чем свидетельствует снижение безработицы до рекордных 2,3 процента», в то время как в другой, где речь идет о производстве потребительских, инвестиционных и промежуточных товаров и строительстве, отмечается снижение спроса и замедление производства. При этом указывается, что именно последняя станет основным источником поддержки экономического роста в 2025 году.

«В целом завершена адаптация российской экономики к новым условиям: структура роста (потребительски ориентированная) устойчива», — считают в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Таким образом, эксперты сходятся именно в тезисе об описании словом «потребительская» текущей модели экономического роста в РФ, следует из материала.

В ИНП РАН также фиксируют, что бизнес начинает адаптироваться к дефициту на рынке труда (о начале снижения спроса на рабочую силу заявили на прошлой неделе и в Банке России). В то же время там указывают, что рост производительности, находящийся среди ключевых факторов такой адаптации, будет приводить к повышению зарплат, поддерживающему потребительский спрос.

Ранее главный экономист «Т-Инвестиции» Софья Донец назвала снижение тенденции экономного потребления одним из факторов ситуации в российской экономике. По ее словам, «предпочтения дискаунтеров, поиски скидок, конкуренция продавцов за покупателя за счет скидок и программ», ставшие актуальными еще до пандемии коронавируса, в середине 2024 года в России ослабели. Специалист уточняла, что наблюдавшийся летом новый всплеск инфляции имеет признаки классического перегрева, как правило возникающего на фоне потребительского и бизнес-оптимизма.