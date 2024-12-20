В России начал падать спрос на рабочую силу

Банк России: в отдельных секторах начал снижаться спрос на рабочую силу

Российский рынок труда остается жестким. Об этом сообщил Банк России.

Регулятор отметил, что безработица вышла на очередной исторический минимум, а заработные платы растут темпами, опережающими повышение производительности труда.

«В то же время наблюдается уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы», — констатировал Центробанк.

Данная динамика может говорить о некотором сокращении дефицита трудовых ресурсов. Отчасти об этом свидетельствует и убывающее число вакансий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в стране опустился на рекордно низкий уровень — 2,3 процента.

Также есть данные, что в уходящем году зарплаты увеличили чуть более 50 процентов российских работодателей. Чаще всего это делал средний бизнес.