Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:09, 20 декабря 2024Экономика

В России начал падать спрос на рабочую силу

Банк России: в отдельных секторах начал снижаться спрос на рабочую силу
Кирилл Луцюк

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Российский рынок труда остается жестким. Об этом сообщил Банк России.

Регулятор отметил, что безработица вышла на очередной исторический минимум, а заработные платы растут темпами, опережающими повышение производительности труда.

«В то же время наблюдается уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы», — констатировал Центробанк.

Данная динамика может говорить о некотором сокращении дефицита трудовых ресурсов. Отчасти об этом свидетельствует и убывающее число вакансий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в стране опустился на рекордно низкий уровень — 2,3 процента.

Также есть данные, что в уходящем году зарплаты увеличили чуть более 50 процентов российских работодателей. Чаще всего это делал средний бизнес.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России разрешили многоженство. Кому будет позволено иметь сразу несколько жен и законно ли это?

      В российском городе ликвидировали подпольное производство Coca-Cola и Pepsi

      На Украине рассказали о помощи от США за счет доходов от замороженных активов России

      В Госдуме сообщили об обмене телами солдат с Украиной по формуле 42 на 503

      В Раде сообщили о неявке на заседание почти всех депутатов после взрывов в Киеве

      Водителей предупредили об опасных запахах в салоне автомобиля

      Россияне раскрыли свои заветные желания

      Появились подробности о причинах возгорания в якутском изоляторе

      Следствие попросило о заочном аресте нарушившей закон об иноагентах российской журналистке

      В США назвали фактического президента страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше