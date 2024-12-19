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12:21, 19 декабря 2024Экономика

Путин оценил рекордный уровень безработицы в России

Путин: безработица в России находится на рекордно низком уровне в 2,3 %
Кирилл Луцюк

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин высказался в ходе «Прямой линии» об уровне безработицы в России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Как отметил глава государства, безработица в России находится на рекордно низком уровне — 2,3 процента.

Ранее президент призвал вывести Россию на устойчивую траекторию сбалансированного роста, при этом совместить ее с умеренной инфляцией и низкой безработицей. Как полагает глава государства, реализовать эту задачу предстоит правительству и Центробанку.

До этого, комментируя ситуацию с уровнем безработицы, Путин констатировал почти полное вовлечение трудоспособного населения в производственные процессы. При этом нехватка рабочей силы оказалась одним из главных барьеров для развития российской экономики.

В свою очередь заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что преодолеть проблему кадрового голода можно с помощью роботизации рабочих и производственных процессов.

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