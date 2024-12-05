Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:07, 5 декабря 2024Экономика

Путин потребовал совместить умеренную инфляцию и низкую безработицу

Путин назвал главным вызовом российской экономики траекторию устойчивого роста
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Россия должна выйти на устойчивую траекторию сбалансированного роста, при этом совместить ее с умеренной инфляцией и низкой безработицей. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент страны Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, реализация такой перспективы является главной и совместной задачей правительства и Центробанка и они должны соответствующим образом выстраивать механизмы всей государственной политики, включая денежно-кредитную.

Накануне во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» Путин признал, что инфляция достигла 8,8 процента, оказавшись выше желаемого уровня. Он подчеркнул, что его слова о снижении темпов роста цен без угрозы доходам граждан и региональных бюджетов надо понимать как руководство к действию, а не рекомендацию.

Ранее представители ЦБ, в том числе председатель Эльвира Набиуллина, неоднократно называли дефицит кадров основной проблемой российской экономики, из-за которой предприятия вынуждены повышать зарплаты на кредитные средства без роста производительности.

На этом фоне в регуляторе указывают, что вынуждены повышать ключевую ставку до рекордных уровней в истории, в противном случае инфляция могла бы взлететь до 30 процентов в год.

По данным Минэкономразвития, опубликованным 4 декабря, на тот момент рост цен в годовом выражении превысил девять процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «С утра начался движ». В России заявили о масштабной операции в Курской области. Что там происходит?

      Туристов предупредили о массовом отравлении поддельным алкоголем в Турции

      Кадыров объявил год района имени Путина

      Силуанов прокомментировал ситуацию с рублем словами «все будет в порядке»

      Стилист Рогов назвал модную замену курткам и пальто

      На Украине объяснили слова властей о мобилизации 18-летних

      Москвичей предупредили о сильном снеге

      «ВКонтакте» выпустила масштабное обновление

      В России осудят банду подростков за нападение на прохожих

      Валерия назвала один запрет в отношениях с Пригожиным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше