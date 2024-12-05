Путин потребовал совместить умеренную инфляцию и низкую безработицу

Путин назвал главным вызовом российской экономики траекторию устойчивого роста

Россия должна выйти на устойчивую траекторию сбалансированного роста, при этом совместить ее с умеренной инфляцией и низкой безработицей. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент страны Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, реализация такой перспективы является главной и совместной задачей правительства и Центробанка и они должны соответствующим образом выстраивать механизмы всей государственной политики, включая денежно-кредитную.

Накануне во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» Путин признал, что инфляция достигла 8,8 процента, оказавшись выше желаемого уровня. Он подчеркнул, что его слова о снижении темпов роста цен без угрозы доходам граждан и региональных бюджетов надо понимать как руководство к действию, а не рекомендацию.

Ранее представители ЦБ, в том числе председатель Эльвира Набиуллина, неоднократно называли дефицит кадров основной проблемой российской экономики, из-за которой предприятия вынуждены повышать зарплаты на кредитные средства без роста производительности.

На этом фоне в регуляторе указывают, что вынуждены повышать ключевую ставку до рекордных уровней в истории, в противном случае инфляция могла бы взлететь до 30 процентов в год.

По данным Минэкономразвития, опубликованным 4 декабря, на тот момент рост цен в годовом выражении превысил девять процентов.