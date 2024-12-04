Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:23, 4 декабря 2024Экономика

Набиуллина сравнила инфляцию с высокой температурой и пульсом во время бега. Когда удастся замедлить рост цен?

Набиуллина: снижение ставки воспримут как невозможность обуздать инфляцию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Глава российского Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина в ходе XV инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» высказалась о мерах борьбы с инфляцией и о том, когда удастся замедлить рост цен в стране. По ее словам, сейчас ситуация усугубилась из-за нового проинфляционного фактора — валютного курса.

Набиуллина объяснила, почему сейчас нельзя снижать ставку

Глава ЦБ, говоря об инфляции, провела аналогию с высокой температурой и пульсом человека при беге на длинную дистанцию. «Короткую можно бежать с высоким пульсом, но длинную достаточно тяжело», — отметила она.

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

По ее словам, Центробанк с правительством работает над устойчивостью экономического роста и тем, чтобы он базировался на росте потенциала экономики. Она объяснила, что если сейчас не реагировать денежно-кредитной политикой на повышенную инфляцию и даже начать снижать ставку, это приведет только к ускорению инфляции и ослаблению курса рубля.

«Это будет воспринято как-то, что власти расписались либо в нежелании, либо в неспособности обуздать инфляцию», — подчеркнула она. Набиуллина заявила, что у властей нет времени ждать, пока инфляция рассосется сама, и добавила, что сейчас ситуация усугубилась из-за валютного курса.

«Тормозной путь» возвращения инфляции к цели займет весь 2025 год

Набиуллина сообщила, что в текущем году инфляция будет выше, чем в предыдущем. «Но тормозной путь до нашей цели займет весь следующий год и даже прихватит 2026 год», — спрогнозировала она замедление роста цен.

Материалы по теме:
«Будем, как на Кубе, ремонтировать от начала до конца» В России резко вырос утильсбор на машины. Что будет с ценами?
«Будем, как на Кубе, ремонтировать от начала до конца»В России резко вырос утильсбор на машины. Что будет с ценами?
1 октября 2024
«Это просто безумие» Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
«Это просто безумие»Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
28 ноября 2024

По словам главы ЦБ, сейчас необходимо поставить вопрос, достаточно ли денежно-кредитная политика жесткая, чтобы вернуть инфляцию к цели. Набиуллина добавила, что это будут обсуждать на последнем в 2024 году заседании совета директоров.

Ранее Набиуллина заявляла, что многократное повышение ключевой ставки Центробанка за последние полтора года стало вынужденной мерой для борьбы с инфляцией. По ее словам, если бы ставка сохранилась на уровне 7,5 процента, то стране реально бы угрожала инфляция в районе 20-30 процентов, а не менее 10 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Советники Трампа предложили ему план по Украине. Киев и ЕС категорически против одного пункта

      Первая ракетка мира рассказал о влиянии Медведева на его карьеру

      Жители российского города пострадали при атаке ВСУ с воздуха

      Меркель оценила извинения Путина после эпизода с лабрадором Кони в 2007 году

      Россиянина осудили за кражу криптовалюты со счетов знакомого

      Россиян предупредили об опасности вейпов

      Бордель для нелегальных мигрантов накрыли в Подмосковье

      Россиянки на видео высмеяли инвалида-колясочника словами «к нам подкатывало вот это»

      Стало известно об адаптации вторичного рынка Москвы к дорогой ипотеке

      В России заявили о насильной эвакуации ВСУ жителей Курской области на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше