Набиуллина сравнила инфляцию с высокой температурой и пульсом во время бега. Когда удастся замедлить рост цен?

Набиуллина: снижение ставки воспримут как невозможность обуздать инфляцию

Глава российского Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина в ходе XV инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» высказалась о мерах борьбы с инфляцией и о том, когда удастся замедлить рост цен в стране. По ее словам, сейчас ситуация усугубилась из-за нового проинфляционного фактора — валютного курса.

Набиуллина объяснила, почему сейчас нельзя снижать ставку

Глава ЦБ, говоря об инфляции, провела аналогию с высокой температурой и пульсом человека при беге на длинную дистанцию. «Короткую можно бежать с высоким пульсом, но длинную достаточно тяжело», — отметила она.

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

По ее словам, Центробанк с правительством работает над устойчивостью экономического роста и тем, чтобы он базировался на росте потенциала экономики. Она объяснила, что если сейчас не реагировать денежно-кредитной политикой на повышенную инфляцию и даже начать снижать ставку, это приведет только к ускорению инфляции и ослаблению курса рубля.

«Это будет воспринято как-то, что власти расписались либо в нежелании, либо в неспособности обуздать инфляцию», — подчеркнула она. Набиуллина заявила, что у властей нет времени ждать, пока инфляция рассосется сама, и добавила, что сейчас ситуация усугубилась из-за валютного курса.

«Тормозной путь» возвращения инфляции к цели займет весь 2025 год

Набиуллина сообщила, что в текущем году инфляция будет выше, чем в предыдущем. «Но тормозной путь до нашей цели займет весь следующий год и даже прихватит 2026 год», — спрогнозировала она замедление роста цен.

По словам главы ЦБ, сейчас необходимо поставить вопрос, достаточно ли денежно-кредитная политика жесткая, чтобы вернуть инфляцию к цели. Набиуллина добавила, что это будут обсуждать на последнем в 2024 году заседании совета директоров.

Ранее Набиуллина заявляла, что многократное повышение ключевой ставки Центробанка за последние полтора года стало вынужденной мерой для борьбы с инфляцией. По ее словам, если бы ставка сохранилась на уровне 7,5 процента, то стране реально бы угрожала инфляция в районе 20-30 процентов, а не менее 10 процентов.