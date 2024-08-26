Фактором перегрева экономики назвали отказ россиян от экономного потребления

Экономист Донец: в последние месяцы в РФ снижается экономное потребление

Одним из факторов наличия перегрева российской экономики является снижение тенденции экономного потребления, превалировавшей несколько лет, рассказала Forbes главный экономист «Т-Инвестиции» Софья Донец.

По ее словам, «предпочтения дискаунтеров, поиски скидок, конкуренция продавцов за покупателя за счет скидок и программ», ставшие актуальными еще до пандемии коронавируса, в последние несколько месяцев ослабели. «Вы уже перестаете денежку считать и думаете: "Пока деньги есть, буду тратить!"» — охарактеризовала специалист изменения потребительской модели.

Донец уточнила, что наблюдавшийся летом новый всплеск инфляции в России имеет признаки классического перегрева, как правило, возникающего на фоне потребительского и бизнес-оптимизма, которые «у нас с весны начали штурмовать максимумы».

На своем июльском заседании Банк России поднял не только ключевую ставку (с 16 до 18 процентов годовых), но и прогноз по инфляции в 2024 году. В апреле он составлял 4,3-4,8 процента, а в конце июля достиг 6,5-7 процентов. Глава регулятора Эльвира Набиуллина констатировала, что экономика страны все еще находится в состоянии значительного перегрева, а без повышения ключевой ставки присутствовали бы риски стагфляции, остановить которую можно будет только ценой глубокой рецессии.