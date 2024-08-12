Названо условие повышения ключевой ставки ЦБ в сентябре

Аналитик Мильчакова: ЦБ может уже в сентябре повысить ключевую ставку до 20 %

Банк России может повысить ключевую ставку на 2 процентных пункта до 20 процентов годовых уже на своем сентябрьском заседании, следует из прогноза ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, с которым ознакомилась «Лента.ру». Отмечается, что это произойдет при условии отсутствия замедления темпов роста цен в августе.

Как указывает эксперт, в июле рост тарифов ЖКХ подтолкнул инфляцию вверх. Ее месячный рост в 1,14 процента оказался самым значительным с начала года, превзойдя в том числе январские уровни. «В годовом выражении в июле большинство групп продуктов питания подорожали двузначными цифрами», — пишет Мильчакова, подчеркивая, что существенного замедления инфляции можно будет ожидать осенью, а за весь 2024-й она составит 7-9 процентов.

Согласно актуальным данным Минэкономразвития, годовая инфляция в РФ с 30 июля по 5 августа замедлилась с 9,11 до 9,02 процента. Как следует из обновленного прогноза Центробанка, в целом за год показатель окажется в диапазоне от 6,5 до 7 процентов.

Регулятор в конце июля поднял ключевую ставку с 16 до 18 процентов, пообещав оценить целесообразность дальнейшего ее увеличения на ближайших заседаниях. При этом некоторые участники обсуждения призывали повысить ставку сразу до 19 или 20 процентов годовых, объясняя необходимость шага тем, что текущая высокая инфляция начинает сильнее укореняться в экономике, плохо влияя на перспективы ее роста.

Комментируя принятое в итоге решение, глава Центробанка Эльвира Набиуллина констатировала, что экономика страны все еще находится в состоянии значительного перегрева, а без повышения ставки присутствовали бы риски стагфляции.