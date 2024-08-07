Уровень роста цен назвали нулевым

Минэкономразвития РФ: годовая инфляция в РФ замедлилась до 9,02 %

Годовая инфляция в РФ с 30 июля по 5 августа замедлилась с 9,11 до 9,02 процента, говорится в подготовленном Минэкономразвития обзоре о текущей ценовой ситуации. При этом недельный уровень роста цен в стране там назвали нулевым.

Отмечается, что в секторе продовольственных товаров в прошедшие семь дней сохранилась дефляция — цены снизились на 0,02 процента. В сфере услуг ее темпы оказались гораздо более значительными — 0,52 процента — чему, как и в некоторые предыдущие недели, способствовало резкое (на 7 процентов) удешевление авиабилетов на внутренние рейсы. Также в министерстве констатировали, что в РФ «продолжилось ускорение снижения цен на плодоовощную продукцию».

Ранее в среду стало известно, что некоторые участники июльского заседания совета директоров Банка России, посвященного вопросу о ключевой ставке ЦБ, призывали повысить ее сразу до 19 или 20 процентов годовых, объясняя необходимость шага тем, что текущая высокая инфляция начинает сильнее укореняться в экономике, плохо влияя на перспективы ее роста.

Регулятор в итоге поднял не только ключевую ставку, но и прогноз по инфляции в 2024 году. В апреле он составлял 4,3-4,8 процента, а теперь достиг 6,5-7 процентов.