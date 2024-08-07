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17:55, 7 августа 2024Экономика

В Центробанке указали на укоренение высокой инфляции в экономике

Центробанк назвал доводы предлагавших повысить ключевую ставку до 19-20 %

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Участники июльского заседания совета директоров Банка России, посвященного вопросу о ключевой ставке ЦБ, рассматривали два основных варианта его решения. Оба они были связаны с ее повышением — либо с 16 до 18 процентов годовых, либо сразу до 19 или 20 процентов, следует из резюме обсуждения, опубликованного на сайте регулятора.

Сторонники второго варианта предлагали, подняв ставку более резко, не сопровождать это решение направленным сигналом об изменении ключевой ставки на ближайших заседаниях, в то время как первый вариант, который в итоге приняли в Центробанке, предусматривал сигнал об оценке целесообразности дальнейшего повышения на ближайших заседаниях.

Сторонники более резкого повышения указывали, что показатели роста цен уже долгое время существенно превышают целевой уровень в четыре процента, а текущая высокая инфляция начинает сильнее укореняться в экономике, плохо влияя на перспективы ее роста. Отмечалось, что указанный шаг позволит в более сжатые сроки замедлить рост цен и снизить инфляционные ожидания россиян.

Регулятор в итоге поднял не только ключевую ставку, но и прогноз по инфляции в 2024 году. В апреле он составлял 4,3-4,8 процента, а теперь достиг 6,5-7 процентов.

Комментируя принятое решение, глава Центробанка Эльвира Набиуллина констатировала, что экономика страны все еще находится в состоянии значительного перегрева, а без повышения ставки присутствовали бы риски стагфляции. В то же время эксперты считают, что ЦБ предстоит заняться поиском альтернативных инструментов борьбы с темпами роста цен, поскольку прежний инструментарий монетарной политики не работает в новых реалиях, когда повышение ставки практически никак не снижает потребительский спрос, разгоняющий инфляцию, а также играет против ее снижения и со стороны предложения.

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      Дмитрий Воронин
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