Начался суд над рэпером A$AP Rocky

Рэперу Ракиму Майерсу, известному под псевдонимом A$AP Rocky, грозит 24 года тюрьмы. Об этом сообщает издание Associated Press.
Отца детей певицы Рианны обвиняют в стрельбе из огнестрельного пистолета по его другу Террелу Эфрону. Инцидент произошел в 2021 году. Сейчас проводится отбор присяжных для начала заседаний по резонансному делу. В Верховном суде Лос-Анджелеса обратились к тем, кто будет решать судьбу артиста.
«Скажу присяжным как есть: независимо от того, кем является обвиняемый, самый богатый человек в мире или самый бедный, со всеми вы должны обращаться одинаково», — заявил судья Марк Арнольд в ходе предварительного слушания.
Сам Раким категорически не признает себя виновным по двум пунктам обвинения, а его адвокат настаивает, что рэпер не совершал никакого преступления.
Ранее стало известно, что A$AP Rocky предстанет перед судом из-за обвинений в стрельбе в другого рэпера.