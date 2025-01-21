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20:33, 21 января 2025Культура

Начался суд над рэпером A$AP Rocky

В США начался суд над отцом детей Рианны A$AP Rocky, ему грозит 24 года тюрьмы
Андрей Шеньшаков

Фото: Allison Dinner / Reuters

Рэперу Ракиму Майерсу, известному под псевдонимом A$AP Rocky, грозит 24 года тюрьмы. Об этом сообщает издание Associated Press.

Отца детей певицы Рианны обвиняют в стрельбе из огнестрельного пистолета по его другу Террелу Эфрону. Инцидент произошел в 2021 году. Сейчас проводится отбор присяжных для начала заседаний по резонансному делу. В Верховном суде Лос-Анджелеса обратились к тем, кто будет решать судьбу артиста.

«Скажу присяжным как есть: независимо от того, кем является обвиняемый, самый богатый человек в мире или самый бедный, со всеми вы должны обращаться одинаково», — заявил судья Марк Арнольд в ходе предварительного слушания.

Сам Раким категорически не признает себя виновным по двум пунктам обвинения, а его адвокат настаивает, что рэпер не совершал никакого преступления.

Ранее стало известно, что A$AP Rocky предстанет перед судом из-за обвинений в стрельбе в другого рэпера.

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