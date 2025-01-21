Причины появления ранней седины у молодежи объяснили

NYP: Дерматолог Казлосукая объяснила раннюю седину у молодежи дефицитом железа

Дерматолог из Нью-Йорка, США, Виктория Казлосукая объяснила причины появления ранней седины у молодежи. Материал на эту тему публикует New York Post (NYP).

По информации издания, за последние годы представители поколения Z все чаще седеют в молодом возрасте. В разговоре с журналистами Казлосукая заявила, что часто преждевременно седина появляется из-за железодефицитной анемии. По ее словам, восполнение железа в организме может избавить молодых людей от седины.

«Медь, цинк и железо играют роль в активности тирозиназы — фермента, который необходим для синтеза пигмента, — пояснила врач. — Кроме того, нередко седина появляется из-за оксидативного стресса — процесса, происходящего в организме из-за избытка свободных радикалов и недостатка противодействующих им антиоксидантов».

При этом генетика, общее состояние здоровья, нарушения щитовидной железы, аутоиммунные заболевания, курение и дефицит витамина B12 также могут быть причиной преждевременного поседения, согласно данным медицинской компании Healthline.

В сентябре 2024 года трихолог Татьяна Егорова назвала факторы появления седины.