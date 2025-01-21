Принц рассказал об уроках секса в юности

Внук последнего короля Италии, принц Эммануил Филиберт Савойский, дал интервью, в котором рассказал, что в юности брал уроки секса. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам принца, он специально нанял проститутку, чтобы она ему все объяснила. «У меня была девушка, и я хотел заняться с ней любовью, но не знал, как, — утверждает он. — Так что я нашел проститутку, чтобы она мне показала. Все очень быстро стало понятно».

В том же интервью Эммануил Филиберт признался, что любит, когда его соблазняют. Кроме того, у него не раз был секс втроем, после которого он, по его словам, чувствовал себя немного идиотом.

Ранее сообщалось, что внука румынского короля Кароля II, объявившего себя наследником престола, приговорили к лишению свободы и объявили в розыск.