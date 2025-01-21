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12:17, 21 января 2025Мир

Путин и Си Цзиньпин поговорили по видеосвязи

Президент России Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поговорили по видеосвязи
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поговорили по видеосвязи. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

«Днем 21 января председатель Си Цзиньпин провел видеовстречу с президентом России Владимиром Путиным в Доме народных собраний в Пекине», — сказано в публикации.

В ходе разговора российский лидер отметил, что переговоры между главами РФ и КНР в начале года уже стали доброй традицией. «Эти связи самодостаточны, не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры», — сказал политик.

Ранее Путин сообщал, что скоро проведет телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. В последний раз политики проводили телефонные переговоры почти год назад — в феврале 2024 года.

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