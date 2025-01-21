Пьяный россиянин ударил полицейского по голове и попал под следствие

В Курской области пьяный мужчина ударил полицейского по голове

В Курской области возбудили дело против 46-летнего мужчины, напавшего на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 9 января в полицию поступило сообщение о конфликте в подъезде дома на улице мира в Железногорске. На место происшествия выехали сотрудники патрульно-постовой службы. Они увидели пьяного подозреваемого. Он проявил агрессию и ударил кулаком по голове полицейского.

Возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Ранее стало известно, что россиянин после драки с тестем попытался напасть с деревянным бруском на полицейского.