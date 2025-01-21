Два банка в Казахстане отказались выпускать карты для иностранцев

Казахстанские «Каспи» и Home Credit Bank остановили выпуск карт для нерезидентов

Как минимум два казахстанских банка остановили открытие дебетовых карт для нерезидентов республики, а еще два ввели новые правила их выдачи. Об этом со ссылкой на клиентскую поддержку организаций сообщает РБК.

Home Credit Bank (дочерняя компания чешской международной финансовой группы PPF) прекратила выдачу карт на неопределенный срок, а банк «Каспи» — с 19 января по 3 февраля, после чего нерезиденты смогут открыть карту сроком на год.

Изменили правила работы с иностранцами в соответствии с требованиями Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Фридом Банк и банк «ЦентрКредит».

Ведомство объяснило запрет на открытие карт нерезидентам сроком более 12 месяцев минимизацией рисков их использования в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов. Если иностранец имеет казахстанский вид на жительство (ВНЖ), а также если он предприниматель, инвестор или дипломат, то его обслуживание можно проводить как обычно.

В первую очередь новое регулирование повлияет на российских граждан, которые на фоне начала боевых действий на Украине стали активно использовать казахстанскую банковскую систему для хранения средств и международных платежей.

С 2022-го по 2024 год 695 тысяч россиян оформили казахстанский индивидуальный идентификационный номер, необходимый для открытия карт в местных банках. А в 2023 году Национальный банк Казахстана обнаружил около 1,5 тысячи банковских карт, открытых иностранцами и использовавшихся для незаконной продажи наркотических средств.