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20:20, 21 января 2025Мир

Жена Сноудена подала документы на российское гражданство

Адвокат Кучерена: Жена Сноудена Миллс подала документы на российское гражданство
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Анатолий Кучерена / РИА Новости

Супруга бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена Линдси Миллс подала документы на получение российского гражданства. Об этом заявил адвокат бывшего американского разведчика Анатолий Кучерена, передает ТАСС.

«Насколько я знаю, она проходит обычную процедуру, как положено всем, кто имеет право. Она проживает [в России] больше пяти лет, поэтому поданы соответствующие документы по процедуре, которая предусматривает получение гражданства», — рассказал юрист.

Кучерена подчеркнул, что Миллс не имеет каких-либо проблем с законом и должна без проблем получить гражданство России.

26 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о российском гражданстве для Сноудена. В 2013 году Сноуден оказался в центре международного скандала, передав журналистам изданий The Guardian и The Washington Post секретные документы, связанные с программой американских спецслужб по слежке за гражданами США и других стран.

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