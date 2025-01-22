Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:28, 22 января 2025Россия

Члену ЦИК России звонили мошенники прямо во время заседания от имени Памфиловой

Элла Памфилова заявила о звонке мошенников члену ЦИК России от ее имени
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Мошенники звонили члену Центральной избирательной комиссии России Евгению Колюшину прямо во время заседания от имени председателя ЦИК Эллы Памфиловой, передает РИА Новости.

Памфилова разъяснила, что на заседании были продемонстрированы скриншоты сообщений от неизвестных, которые поступали в адрес Колюшина.

По данным главы ЦИК, аналогичные угрозы поступали и супруге Колюшина. «Грозные битвы идут на информационных фронтах, идут электоральные битвы, продолжается серьезная подрывная деятельность», — заявила Памфилова.

До этого председатель ЦИК предположила, что Украина поставляет в Россию петарды с взрывчаткой.

Тогда она призывала объявить бойкот петардам и фейерверкам и попросила коллег, чтобы те предупредили своих родственников об опасности покупки пиротехнических изделий.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский впервые высказал свою версию срыва Стамбульских переговоров

      Российский командир рассказал о «психозе» ВСУ в Курской области

      Движение судов закроют у затопленной кормы танкера «Волгонефть-212»

      Раскрыты подробности о ходе боев в Курской области

      Средний размер банковских вкладов россиян заметно вырос

      Раскрыты потери ВСУ среди личного состава и техники в Курской области

      Президент Панамы напомнил США принадлежность Панамского канала

      Российские военные расширили плацдарм на правом берегу Оскола

      Россия передала Южной Корее разыскиваемого по каналам Интерпола насильника

      Таксисты в России попросили о помощи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше