Члену ЦИК России звонили мошенники прямо во время заседания от имени Памфиловой

Элла Памфилова заявила о звонке мошенников члену ЦИК России от ее имени

Мошенники звонили члену Центральной избирательной комиссии России Евгению Колюшину прямо во время заседания от имени председателя ЦИК Эллы Памфиловой, передает РИА Новости.

Памфилова разъяснила, что на заседании были продемонстрированы скриншоты сообщений от неизвестных, которые поступали в адрес Колюшина.

По данным главы ЦИК, аналогичные угрозы поступали и супруге Колюшина. «Грозные битвы идут на информационных фронтах, идут электоральные битвы, продолжается серьезная подрывная деятельность», — заявила Памфилова.

До этого председатель ЦИК предположила, что Украина поставляет в Россию петарды с взрывчаткой.

Тогда она призывала объявить бойкот петардам и фейерверкам и попросила коллег, чтобы те предупредили своих родственников об опасности покупки пиротехнических изделий.