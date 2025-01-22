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18:35, 22 января 2025Бывший СССР

Лавров созвонился с главой МИД Казахстана

Главы МИД России и Казахстана Лавров и Нуртлеу провели телефонный разговор
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Министры иностранных дел России и Казахстана Сергей Лавров и Мурат Нуртлеу провели телефонный разговор. Сообщение об этом опубликовал МИД Казахстана в Telegram.

«Министры подвели итоги двустороннего взаимодействия в 2024 году с акцентом на своевременную реализацию поручений глав государств, а также сверили график предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве республики.

Представители Москвы и Астаны высоко оценили динамику развития российско-казахских отношений. Лавров и Нуртлеу также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил значимость экономического и гуманитарного сотрудничества возглавляемой им республики с Россией. Вместе с тем он отметил, что российский лидер Владимир Путин хорошо понимает специфику Казахстана.

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