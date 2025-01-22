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12:24, 22 января 2025Силовые структуры

Путин переназначил Краснова Генпрокурором России

Путин переназначил Краснова Генпрокурором РФ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Краснова на должность генерального прокурора РФ. Cоответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Срок полномочий генпрокурора РФ составляет пять лет. Однако одно и то же лицо может быть назначено на эту должность неоднократно.

Игорь Краснов — российский государственный деятель, юрист, генеральный прокурор Российской Федерации с 2020 года. Член Совета Безопасности, член Совета при президенте по противодействую коррупции. Действительный государственный советник юстиции.

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