Путин переназначил Краснова Генпрокурором России

Путин переназначил Краснова Генпрокурором РФ

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Краснова на должность генерального прокурора РФ. Cоответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Срок полномочий генпрокурора РФ составляет пять лет. Однако одно и то же лицо может быть назначено на эту должность неоднократно.

Игорь Краснов — российский государственный деятель, юрист, генеральный прокурор Российской Федерации с 2020 года. Член Совета Безопасности, член Совета при президенте по противодействую коррупции. Действительный государственный советник юстиции.