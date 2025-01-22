Россиян предупредили о крадущих деньги мошеннических приложениях

F.A.C.C.T.: Аферисты маскируют мошеннический софт под приложения госсервисов

Мошенники придумали новую схему, которая позволяет им красть деньги россиян с помощью приложений. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредила компания F.A.C.C.T., которая занимается разработкой технологий для борьбы с киберпреступлениями.

В компании рассказали, что аферисты используют легальное мобильное приложение NFCGate, предназначенное для захвата, мониторинга и анализа NFC-трафика путем его перехвата и воспроизведения. Мошенники маскируют этот софт под приложения популярных госсервисов, в частности Центрального банка России и Федеральной налоговой службы.

«Опасность в том, что схема сочетает телефонное мошенничество и использование вредоносного программного обеспечения», — объяснили эксперты. По их словам, злоумышленники убеждают россиян установить мошенническое приложение под множеством предлогов, например, для защиты банковской карты, продления договора сотовой связи, замены медицинского полиса, оплаты услуг ЖКХ или подтверждения личности.

После того как жертва установила приложение, на устройство злоумышленника поступает сигнал о готовности к обмену данными. Вредоносная программа предлагает пользователю пройти верификацию и для этого приложить банковскую карту к обратной стороне смартфона. Если человек приложит карту к NFC-модулю, то ее данные моментально попадут в руки злоумышленников.

Чтобы защититься от новой угрозы, специалисты F.A.C.C.T. посоветовали не устанавливать приложения по ссылкам из мессенджеров, СМС или почтовых рассылок. Программы нужно скачивать только из официальных магазинов приложений, таких как RuStore и Google Play, подчеркнули в компании.

О других распространенных схемах, которые мошенники используют для обмана россиян, можно узнать в документальном сериале Okko «На крючке: когда звонит мошенник». В сериале также рассказывается о том, как устроен бизнес киберпреступников и как можно от них защититься.