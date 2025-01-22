Российская полиция задержала за экстремизм призывавшего к сплочению представителя ЛГБТ

В Туле полиция впервые задержала представителя ЛГБТ за экстремизм

В Туле впервые полицейские задержали за экстремизм открытого представителя ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает местное издание 71.ru.

В отношении 44-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье 282.2 УК РФ («Участие в экстремистской организации»). Он с 15 лет поддерживает гомосексуальные связи. Основанием для задержания стали его посты в соцсети, где туляк призывал представителей ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) сплотиться и бороться за свои права. Также через интернет мужчина искал знакомства на ночь.

В 2015 году он был осужден за разбой — с любовником туляк ограбил и избил свою бабушку. В 2022 мужчина освободился и вернулся в свою комнату в коммунальной квартире. Там он оказывал интимные услуги мигрантам, пишет «МК».

16 января сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Вологде трансгендера, завербованного украинским военизированным объединением «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) для совершения серии терактов на территории России.