Российским молочным компаниям предложили объединиться ради одной цели

Лут: Переработчикам молока в РФ нужно вместе заняться заквасками для йогуртов

Глава Минсельхоза Оксана Лут предложила крупнейшим российским переработчикам молока объединиться для решения проблемы с нехваткой закваски, связанной с уходом из РФ занимавшей почти половину российского рынка датской Hansen. Об этом сообщает РИА Новости.

На съезде Национального союза производителей молока («Союзмолоко») министра спросили о ее видении ситуации с возникшими на фоне решения западной компании проблемами. Лут ответила, что ради такой цели ведущим участникам отрасли следует «сделать какую-то кооперацию». «У нас есть топ-5 или топ-6 крупных переработчиков, которые, в принципе, могли бы заняться этими заквасками», — сказала она, указав, что власти уже приложили значительные усилия для поддержки этого направления.

Глава министерства отметила, что в России сейчас реализуются несколько проектов в сфере производства заквасок. По ее словам, в них важны в том числе исследования, которые, если понадобится, будут субсидированы. «Поэтому давайте сделаем одно большое или два больших предприятия, которые закроют весь рынок, потому что это небольшой объем потребления, это все-таки нишевая история», — призвала Лут, отметив, что речь идет о проекте, возможном, «если пять компаний объединятся»

Крупнейший производитель заквасок для сыров и йогуртов, имевший долю рынка в 45 процентов, в мае прошлого года объявил, что в течение 12 месяцев уйдет из России. Как писал тогда сайт Milknews, еще 35 процентов занимала американская Danisco, 5-10 процентов приходилось на ФГУП «Экспериментальная биофабрика» (Углич), 5 процентов — на ГК «Союзснаб». «В целом в настоящее время в Россию импортируется до 80 процентов необходимых комбинатам молокоперерабатывающих заквасок», — указывалось в материале.