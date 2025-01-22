Российский педиатр уволился после конкурса детских рисунков

В Петербурге педиатр уволился из поликлиники после конкурса детских рисунков

В Санкт-Петербурге педиатр уволился из поликлиники в Красногвардейском районе после конкурса детских рисунков. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, доктора упрекнули в том, что он подменил картинку, объявленную лучшей.

Россиянин принимал участие в городском конкурсе «Наш любимый врач». Специалиста решила поддержать рисунком семья, которой он помог быстро пройти обследование на операцию для шестилетнего мальчика.

После подведения итогов конкурса возникли версии о том, что авторство рисунка принадлежит другому ребенку. Однако никаких доказательств этому в медицинском учреждении не предоставили.

Тем не менее врач-педиатр на фоне всей разыгравшейся истории решил уволиться. Специалист подчеркнул, что таким образом клевета на поддержавшего его в конкурсе ребенка прекратится.

Ранее сообщалось, что почти три тысячи педиатров Подмосковья прошли тренинги по управлению стрессом.