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11:39, 22 января 2025Россия

Стало известно о смерти первого в России чернокожего депутата-африканца

Тверской депутат Тамарин сообщил о смерти экс-парламентария из Африки Сагбо
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Ponomarev / AP

В африканской Республике Бенин похоронили первого в России чернокожего депутата Жан-Грегуара Захари Сагбо. О его смерти сообщил депутат думы Конаковского муниципального округа Сергей Тамарин в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, 65-летнего Сагбо не стало в конце декабря 2024 года. Причина смерти экс-депутата не уточняется.

Как рассказал Тамарин, Сагбо родился в 1959 году в Республике Бенин в семье управляющего плантацией цитрусовых. Высшее образование он получил в Советском Союзе, где во время учебы женился на русской девушке. Позже супруги переехали в родной город мужчины Котону, где Сагбо арестовали по обвинению антикоммунистической деятельности. В 1989 году родственники организовали ему побег сначала в Нигерию, а оттуда — обратно в СССР.

«Лента.ру» опубликовала историю Сагбо в 2015 году, когда он победил на довыборах в Собрание депутатов Конаковского района Тверской области, набрав 68,9 процента голосов жителей поселка Новозавидовский, где проживал с семьей. Как рассказывал мужчина, его политическая карьера началась в 2010 году после того, как он навел порядок в подъезде, где каждый вечер собиралась молодежь.

ЖЗЛ
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