В России предложили способ увеличить пенсию родителей в многодетных семьях

Котяков: В страховом стаже россиян учтут все периоды отпуска по уходу за детьми

Минтруд России разработал законопроект, согласно которому все периоды отпуска по уходу за ребенком будут учитываться в страховом стаже гражданина. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков, его цитирует ТАСС.

Ведомство предложило снять ограничение по учету в страховом стаже периодов ухода за ребенком до 1,5 года. Такой способ должен увеличить пенсию родителей в многодетных семьях, отметил Котяков.

«Если прежде максимально могли зачесть шесть лет или уход за четырьмя детьми в общей сложности, то теперь будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком. Это увеличит будущую пенсию родителей в многодетных семьях», — цитирует главу ведомства пресс-служба.

Планируется, что нововведения затронут также и россиян, уже вышедших на пенсию. Они смогут обратиться в Социальный фонд России за пересчетом страховой пенсии после вступления закона в силу. Сейчас в страховом стаже, кроме периодов работы, учитывают время ухода за ребенком до полутора лет, однако может быть засчитан уход не более чем на протяжении шести лет суммарно. Таким образом, по закону засчитывается уход лишь за четырьмя детьми.

Декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов рассказал, что для выхода на пенсию в 2025 году требуется получить определенное число индивидуальных пенсионных коэффициентов и лет стажа. Эксперт исключил эту возможность при получении выплаты по старости.