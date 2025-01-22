В РПЦ оценили необходимость лекций о православии для чиновников

Представитель РПЦ Кипшидзе назвал полезными лекции о православии для чиновников

Знания о православии для чиновников будут востребованы, поэтому в регионах России можно проводить лекции для них. Об этом заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, его цитирует РИА Новости.

«Нельзя не напомнить, что в обществе есть стабильный интерес к получению новых знаний, в том числе и сообществе чиновников. Думаю, что и знания о православии будут востребованы», — сказал Кипшидзе.

По его словам, РПЦ выступает за любые формы коммуникации, которые помогают укреплять традиционные ценности в обществе и содействуют христианскому свидетельству.

Днем ранее, 21 января, стало известно, что для чиновников Вологодской области ввели лекции о духовном развитии и православных ценностях. Госслужащим рассказали о грехах, покаянии, исповеди, а также о том, как достичь Царствия Небесного и соблюдать заповеди. Некоторым желающим послушать священнослужителя не хватило места и они остались стоять в зале.