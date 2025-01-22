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13:22, 22 января 2025Ценности

Во Франции покупателей призвали вернуть в магазины детские толстовки из-за угрозы жизни

Во Франции призвали вернуть в магазины худи Vilebrequin из-за риска удушения
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Alice Rodnova / Shutterstock / Fotodom

Во Франции покупателей призвали вернуть в магазины детские толстовки из-за угрозы жизни. Данная информация появилась на сайте предупреждения об опасной продукции Rappel Conso.

Речь идет о хлопковых худи для мальчиков бренда Vilebrequin темно-синего и серого цветов с вышитыми логотипами марки на груди. Отмечается, что при эксплуатации данных вещей существует риск удушения. Так, скользящий шнур, расположенный в области шеи и предназначенный для затягивания капюшона, был выполнен в несоответствии с требованиями безопасности.

Известно, что указанные предметы гардероба продавались онлайн и в магазинах бренда на территории всей страны с 20 августа 2024 года по 13 января 2025 года.

«Верните товар в точку продажи или обратитесь в службу поддержки клиентов», — говорится в опубликованном на Rappel Conso заявлении.

В марте 2024 года председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов предупредил об опасности покупки детских вещей на маркетплейсах.

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