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18:04, 23 января 2025Бывший СССР

Белоруссия подарила Сирии 50 сертификатов на МАЗы

Белоруссия подарит новым властям Сирии 50 автобусов МАЗ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Белоруссия подарит новым властям Сирии 50 автобусов марки МАЗ в рамках реформы сферы транспорта. Об этом сообщило агентство «БелТА» со ссылкой на МИД Белоруссии.

«По поручению главы белорусского государства Максим Рыженков (глава МИД Белоруссии — прим. «Ленты.ру») вручил сирийскому лидеру символические сертификаты на 50 автобусов МАЗ, переданных в дар сирийскому народу от президента и народа Беларуси», — заявили в ведомстве.

Сообщается, что они в течение трех месяцев будут произведены в Белоруссии и переданы Сирийской Арабской Республике. Руководитель новой сирийской администрации Ахмед аль-Шараа заявил, что автобусы будут использованы в рамках комплексной реформы транспорта. Встреча главы МИД Белоруссии и представителя новых властей Сирии прошла сегодня в Дамаске.

Ранее Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил об осведомленности о планах оппозиции по силовому захвату власти в республике. По его словам, были приняты соответствующие меры и решения во всех структурах военной организации государства.

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