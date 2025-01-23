Белоруссия подарила Сирии 50 сертификатов на МАЗы

Белоруссия подарит новым властям Сирии 50 автобусов МАЗ

Белоруссия подарит новым властям Сирии 50 автобусов марки МАЗ в рамках реформы сферы транспорта. Об этом сообщило агентство «БелТА» со ссылкой на МИД Белоруссии.

«По поручению главы белорусского государства Максим Рыженков (глава МИД Белоруссии — прим. «Ленты.ру») вручил сирийскому лидеру символические сертификаты на 50 автобусов МАЗ, переданных в дар сирийскому народу от президента и народа Беларуси», — заявили в ведомстве.

Сообщается, что они в течение трех месяцев будут произведены в Белоруссии и переданы Сирийской Арабской Республике. Руководитель новой сирийской администрации Ахмед аль-Шараа заявил, что автобусы будут использованы в рамках комплексной реформы транспорта. Встреча главы МИД Белоруссии и представителя новых властей Сирии прошла сегодня в Дамаске.

Ранее Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил об осведомленности о планах оппозиции по силовому захвату власти в республике. По его словам, были приняты соответствующие меры и решения во всех структурах военной организации государства.