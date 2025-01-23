Информация об упадке железнодорожной инфраструктуры в ЛНР и ДНР не подтвердилась

Заявление об упадке железнодорожной инфраструктуры в ЛНР и ДНР не подтвердилось

Центр национального сопротивления Украины сообщил, что железнодорожная отрасль в Донецкой и Луганской народных республиках (ЛНР и ДНР) находится в катастрофическом состоянии. Эти сведения не подтвердились.

Как сообщили в центре, российские власти повысили тарифы на железнодорожные перевозки в Донецке: с 1 января проезд в Луганск стоит 955 рублей вместо 585. «При этом состояние железной дороги остается катастрофическим: рейсы отменяются, станции заброшены, а улучшений нет», — заявили там. По их данным, подобная ситуация наблюдается и в ЛНР, где цены на транспорт выросли до 40 рублей, но качество услуг не меняется.

Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) в марте 2024 года объявило о создании объединенной железнодорожной инфраструктуры новых регионов России, включая ДНР и ЛНР. В рамках проекта с 1 января начала работу «Железная дорога Новороссии», которая объединяет Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос военкора Александра Руденко, заявлял о масштабной программе по восстановлению и развитию дорожной сети в новых регионах, включая ДНР и ЛНР, с планом реализации в течение трех лет. Программа рассчитана до 2030 года.

С 1 января 2025 года в ЛНР установлены новые тарифы на проезд в поездах пригородного сообщения — 2 рубля за пассажира на 1 километр. В ДНР аналогичный тариф составляет 1,42 рубля за километр.

С 1 февраля 2025 года в ЛНР планируется повышение стоимости проезда в междугороднем и пригородном транспорте до 3,20 рубля за пассажиро-километр. Это связано с увеличением расходов на топливо, обслуживанием транспорта и обновлением автопарка. Отмечается, что даже после повышения тарифы останутся ниже, чем в соседних регионах России. «Введение нерегулируемых тарифов — это наиболее реальное решение проблемы сохранения и развития регулярных перевозок в регионе. Мы понимаем социальную значимость этого вопроса и задачей министерства инфраструктуры и транспорта станет поиск компромиссного и сбалансированного варианта между платежеспособностью жителей и возможностями перевозчиков», — объяснил и.о. министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимир Евдохин.

Как сообщал генеральный директор ФГУП «Железные дороги Новороссии» Андрей Казаков, перерасчет стоимости проезда в системе пассажирского железнодорожного сообщения в ДНР не проводился более восьми лет, именно в связи с этим при переходе на общероссийские тарифы жители Республики ощутили весомый скачок цен. «Фактически, тарифы не пересматривались с 2011 года, что влекло за собой значительные убытки в деятельности предприятия», — объяснил он. Кроме того, даже сейчас тариф на проезд в железнодорожном транспорте в республике ниже, чем в любом внутригосударственном сообщении на аналогичные расстояния.

Сообщение об упадке железнодорожной инфраструктуры в ДНР и ЛНР не получило распространения среди российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».