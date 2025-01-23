Камбербэтч раскрыл подробности своего похищения

Бенедикт Камбербэтч признался в зависимости от экстрима из-за похищения в Африке

Актер Бенедикт Камбербэтч рассказал о похищении, пережитом им в 2004 году, и его влиянии на всю дальнейшую жизнь. Деталями он поделился в интервью изданию Variety.

Похищение произошло, когда Камбербэтч снимался в мини-сериале «На краю Земли» в Южной Африке. Ночью у машины, в которой актер ехал вместе с коллегами, спустило колесо. Снаружи пассажиров ждали грабители с пистолетами, которые связали Бенедикта и положили в багажник. Спустя несколько часов его отпустили, забрав все деньги.

«Этот опыт превратил меня в искателя адреналина. Я понял, что жизнь может закончиться в любую секунду», — заявил звезда сериала «Шерлок» и фильмов студии Marvel.

По словам артиста, именно случай, произошедший более 20 лет назад, изменил его отношение к жизни. Бенедикт отметил, что он занялся экстремальными видами спорта, чтобы успеть попробовать как можно больше интересных вещей, однако с появлением детей был вынужден отказаться от лишнего риска.

Ранее стало известно о желании властей Барбадоса выставить счет за работорговлю семье Бенедикта Камбербэтча. Выяснилось, что прадед актера владел плантацией с 250 рабами.