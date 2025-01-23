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07:38, 23 января 2025Мир

Нарышкин заявил о постепенной деградации США

Нарышкин заявил о постепенной деградации США и появлении новых игроков
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

США постепенно деградируют, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.

Он назвал Вашингтон бывшим «гегемоном», который теряет контроль. По мнению Нарышкина, в мире появляются новые авторитетные игроки, которые имеют потенциал обеспечивать безопасность и стабильность.

В этом же интервью Нарышкин дал прогноз на 2025 год и предупредил, что он станет неспокойным. Глава СВР подчеркнул, что сейчас наблюдается переход от однополярного мироустройства к «новому, справедливому миропорядку». По его мнению, этот процесс непростой, поэтому несет за собой риски.

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