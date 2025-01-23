Названы лучшие регионы России по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Татарстан возглавили рейтинг качества жизни АСИ

Москва, Санкт-Петербург и Татарстан возглавили рейтинг качества жизни, созданный Агентством стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщает ТАСС. Кроме того, в первую десятку вошли Тюменская, Тульская, Нижегородская области, ХМАО и другие регионы.

Примечательно, что в первую двадцатку впервые попали три региона: Адыгея, Калужская и Мурманская области. Самый динамичный рост наблюдается в Ростовской, Томской и Кировской областях, уточнила генеральный директор агентства Светлана Чупшева.

Исследована была также приверженность жителей своим регионам. Лидерами по этому показателю стали Москва, Чечня, Ямал и Севастополь. Больше всего довольны медицинским обслуживанием жители Сахалина, а социальными услугами — жители Тюменской области.

Результаты исследования показали, что больше россиян стали заниматься спортом. Есть и отрицательная динамика, признала Чупшева. Она отметила «снижение удовлетворенности граждан возможностью передвигаться из населенного пункта на общественном транспорте».