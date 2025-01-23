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10:55, 23 января 2025Бывший СССР

Разведка Армении заявила о возможных попытках внешнего вмешательства

СВР Армении: Внешние силы будут пытаться дестабилизировать ситуацию в стране
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Внешние силы будут пытаться дестабилизировать ситуацию в Армении в 2025 году. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на доклад Службы внешней разведки (СВР) Армении.

«Скорее всего, внешние акторы продолжат и в 2025 году использовать экономическую и логистическую зависимость Армении как инструмент политического влияния», — подчеркнули в армянской разведке.

СВР Армении заявила о возможных попытках внешнего вмешательства перед предстоящими в июне 2026 года парламентскими выборами в стране. По мнению ведомства, некоторые страны попытаются воздействовать на широкие слои общества для дестабилизации ситуации в стране. Разведка Армении также заявила о возможных скандалах, связанных с интерпретаций договорных обязательств Еревана.

Ранее СВР Армении оценила возможность разморозки членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2025 году. Согласно докладу, ОДКБ якобы неспособна реагировать на проблемы Южного Кавказа

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