Стало известно о продвижении российских войск у Великой Новоселки

DeepState: Почти вся Великая Новоселка под контролем ВС России или в серой зоне

Почти вся территория Великой Новоселки в Донецкой народной республике находится либо в серой зоне, либо под контролем российских войск. На это обратил внимание Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на данные украинского аналитического проекта DeepState.

«Великая Новоселка почти вся либо в серой зоне, либо под контролем РФ», — говорится в сообщении.

Как видно на карте проекта, Вооруженные силы России продвигаются со стороны Времевки на юго-западе, а также с юго-востока и северо-востока. Кроме того, отмечается, что российские военные практически перерезали трассу Покровск — Константиновка, до которой осталось менее километра.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины начали сбегать из Великой Новоселки. При этом, по его словам, приказ об организованном выходе украинским войскам от командования так и не поступил.