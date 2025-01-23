В Израиле рассказали о работе России над освобождением заложников ХАМАС

Посол Израиля Гальперин: Россия работает над освобождением трех заложников ХАМАС

Россия совместно с Израилем работает над освобождением из плена радикального палестинского движения ХАМАС выходца из Донбасса Максима Харкина и еще двух заложников. Об этом рассказала посол еврейского государства в Москве Симона Гальперин, сообщает РБК.

Как уточняет издание, все трое пленников отсутствуют в списках на освобождение в рамках первого этапа сделки с ХАМАС. Они также не имеют российского гражданства. Однако дочь Харкина родилась и живет в России, а его мать уже после попадания мужчины в плен также получила паспорт России.

«Мы работаем [с российскими властям] по Максиму Харкину и еще двум заложникам, чьей судьбой озабочена Российская Федерация. Я не буду раскрывать их имена. Но мы очень надеемся, что российская сторона сможет в этом по-настоящему помочь», — сказала Гальперин.

По словам главы израильского диппредставительства, если Москва достаточно настойчиво потребует, то сможет содействовать освобождению этих трех заложников», — заявила Гальперин, в то же время отметив, что Москва не участвует в самих переговорах. Она также напомнила, что Россия не принимает участия в переговорах по сделке с ХАМАС.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что состояние здоровья россиянина Александра Труфанова, находящегося в плену ХАМАС, удовлетворительное. Отмечается, что мужчина был ранен.