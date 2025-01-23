Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:29, 23 января 2025Мир

В Израиле рассказали о работе России над освобождением заложников ХАМАС

Посол Израиля Гальперин: Россия работает над освобождением трех заложников ХАМАС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Россия совместно с Израилем работает над освобождением из плена радикального палестинского движения ХАМАС выходца из Донбасса Максима Харкина и еще двух заложников. Об этом рассказала посол еврейского государства в Москве Симона Гальперин, сообщает РБК.

Как уточняет издание, все трое пленников отсутствуют в списках на освобождение в рамках первого этапа сделки с ХАМАС. Они также не имеют российского гражданства. Однако дочь Харкина родилась и живет в России, а его мать уже после попадания мужчины в плен также получила паспорт России.

«Мы работаем [с российскими властям] по Максиму Харкину и еще двум заложникам, чьей судьбой озабочена Российская Федерация. Я не буду раскрывать их имена. Но мы очень надеемся, что российская сторона сможет в этом по-настоящему помочь», — сказала Гальперин.

По словам главы израильского диппредставительства, если Москва достаточно настойчиво потребует, то сможет содействовать освобождению этих трех заложников», — заявила Гальперин, в то же время отметив, что Москва не участвует в самих переговорах. Она также напомнила, что Россия не принимает участия в переговорах по сделке с ХАМАС.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что состояние здоровья россиянина Александра Труфанова, находящегося в плену ХАМАС, удовлетворительное. Отмечается, что мужчина был ранен.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «100 дней уйдут на то, чтобы нас прогнуть, поломать». В России раскрыли план ВСУ в Курской области

      Стало известно о продвижении российских войск у Великой Новоселки

      В Европе отвергли одно требование Зеленского

      Опубликовано пророчество Жириновского об «Орешнике»

      42-летняя Светлана Лобода показала фигуру в боди

      В российском регионе маньяк из 90-х спрятал тела в одной квартире

      Летевший из Сочи в Красноярск самолет резко сменил курс и сел в другом городе

      В Киеве оценили возможный размер контингента западных миротворцев

      Россиянин два года истязал дочерей и поплатился

      Укрепление рубля в январе объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше