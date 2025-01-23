Нардеп Гончаренко назвал перспективы Зеленского перформансом одного актера

Президент Украины Владимир Зеленский хочет править один вместе с тесным кругом лояльных помощников, игнорируя мнение оппозиции. Перспективы украинского лидера объяснил народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью газете The New York Times.

«Он верит в перформанс одного актера», — объяснил парламентарий. Гончаренко также рассказал о концентрации власти в стране в руках Зеленского и круга его ближайших соратников.

Нардеп также отметил полное игнорирование Зеленским мнения оппозиции. Гончаренко заявил, что сейчас украинская оппозиция в лице экс-премьера страны Юлии Тимошенко и экс-президента Петра Порошенко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) занимает более активную позицию в политике страны и пытается наладить контакты с новым президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Алексей Гончаренко нецензурно прокомментировал несбывающиеся прогнозы советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о судьбе России. «Ну может уже достаточно *** [врать]?» — заявил парламентарий.