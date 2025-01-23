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08:49, 23 января 2025Россия

В России захотели ввести штрафы за съемку объектов ПВО

«Известия»: Правительство рекомендовало проработать штрафы за фото объектов ПВО
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В России захотели ввести штрафы за фото- и видеосъемку объектов противовоздушной обороны (ПВО), в том числе за съемку их размещения и работы. С просьбой проработать соответствующий вопрос к Минобороны обратилась правительственная комиссия по профилактике правонарушений, пишут «Известия».

В документе, который имеется в распоряжении издания, не указаны размеры возможных штрафов и иные варианты наказания в отношении нарушителей. Комиссию нужно проинформировать о решениях по обсуждаемому вопросу до 1 июля.

Как отметили в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, соответствующую инициативу поддержат в нижней палате парламента, так как публикации в сети упрощают задачу противника и помогают ему корректировать удары.

«Люди, выкладывающие последствия прилетов, могут этого не осознавать, но по факту они становятся глазами противника на нашей территории. Такие действия надо пресекать и объяснить гражданам, какой вред они потенциально наносят нашей стране и армии, размещая подобные фото и видео», — сказал депутат Анатолий Выборный.

С ним согласен и парламентарий Александр Ющенко, который не увидел в предлагаемых запретах ограничения конституционных прав на свободу искать, получать и передавать информацию.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Украине будет сложнее вычислять военные и стратегические объекты на территории России, если запретить их съемку. По его мнению, чтобы Украина не могла использовать такую информацию в своих целях, стоит ужесточить наказание для тех, кто выкладывает это в интернет.

ЖЗЛ
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