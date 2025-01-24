На Западе объяснили слова Трампа о денуклеаризации России и США

Профессор Дизен: Трамп хочет поссорить Россию и Китай сделкой по денуклеаризации

Президент США Дональд Трамп хочет поссорить Россию и Китай сделкой по российской и американской денуклеаризации. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

«Это может быть попыткой США посеять раздор между Россией и Китаем», — отметил Дизен.

По словам профессора, Вашингтон стремится к тому, чтобы Москва начала давить на Пекин. Он добавил, что у КНР ядерного оружия меньше, чем у США и России. Дизен также поинтересовался, почему американский лидер не хочет привлечь к сделке Францию и Великобританию.

Ранее Трамп заявил, что мог бы достичь договоренностей со своим российским коллегой Владимиром Путиным о денуклеаризации России и США.