Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:00, 24 января 2025Мир

На Западе объяснили слова Трампа о денуклеаризации России и США

Профессор Дизен: Трамп хочет поссорить Россию и Китай сделкой по денуклеаризации
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп хочет поссорить Россию и Китай сделкой по российской и американской денуклеаризации. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

«Это может быть попыткой США посеять раздор между Россией и Китаем», — отметил Дизен.

По словам профессора, Вашингтон стремится к тому, чтобы Москва начала давить на Пекин. Он добавил, что у КНР ядерного оружия меньше, чем у США и России. Дизен также поинтересовался, почему американский лидер не хочет привлечь к сделке Францию и Великобританию.

Ранее Трамп заявил, что мог бы достичь договоренностей со своим российским коллегой Владимиром Путиным о денуклеаризации России и США.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты новые подробности о расследовании крушения самолета под Актау

      В Польше заявили об обязательной перезагрузке отношений с Россией

      В российском городе задержали двоих подростков за обман пенсионерки на 6 миллионов рублей

      Латвийский президент-гей ответил на слова о своей ориентации фразой «это было давно»

      В работе Рунета произошел масштабный сбой

      Администрация Трампа выразила нежелание участвовать в восстановлении Украины

      Стало известно о возможной депортации комика Поперечного из США

      Стая собак растерзала женщину в крупном российском городе

      Стало известно об отличиях опубликованной расшифровки черных ящиков AZAL от оригинала

      Россия и Азербайджан получили копии материалов черных ящиков самолета AZAL

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше