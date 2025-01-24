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12:02, 24 января 2025Россия

Опубликован обновленный рейтинг Путина

ФОМ: 81 процент россиян положительно оценил работу Путина на посту президента
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Работу Владимира Путина на посту президента России положительно оценивает 81 процент граждан страны. Обновленный рейтинг главы государства среди россиян опубликован на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Отрицательно о работе Путина высказались девять процентов опрошенных, еще 10 процентов затруднились с ответом. Кроме того, 79 процентов респондентов заявили о доверии президенту; 11 процентов граждан признались в недоверии главе государства, еще 10 процентов не определились.

Как утончил ФОМ, опрос проводился с 17 по 19 января в 104 населенных пунктах 53 субъектов России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал рейтинг Путина среди россиян с успехами Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции.

ЖЗЛ
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