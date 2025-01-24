Опубликован обновленный рейтинг Путина

Работу Владимира Путина на посту президента России положительно оценивает 81 процент граждан страны. Обновленный рейтинг главы государства среди россиян опубликован на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Отрицательно о работе Путина высказались девять процентов опрошенных, еще 10 процентов затруднились с ответом. Кроме того, 79 процентов респондентов заявили о доверии президенту; 11 процентов граждан признались в недоверии главе государства, еще 10 процентов не определились.
Как утончил ФОМ, опрос проводился с 17 по 19 января в 104 населенных пунктах 53 субъектов России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал рейтинг Путина среди россиян с успехами Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции.