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12:31, 24 января 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили об опасной рассылке в Telegram

МВД предупредило, что мошенники рассылают в Telegram файл, зараженный вирусом
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники рассылают в мессенджере Telegram опасный файл, чтобы красть данные с устройств россиян. Об этом предупредило МВД РФ в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Отмечается, что злоумышленники отправляют пользователям файл, в названии которого фигурирует слово «видео». Как правило, документ они сопровождают вопросом «Это ты на видео?».

Ведомство объяснило, что этот файл заражен трояном Mamont, способным перехватывать пуш-уведомления, СМС и фотографии из галереи. Если человек откроет документ, то мошенники смогут заполучить его персональные данные, в том числе информацию о банковских картах и счетах. Кроме того, вирус способен переслать зараженный файл всем контактам жертвы в Telegram.

МВД рекомендовало никогда не открывать неизвестные файлы из сообщений.

О других распространенных схемах, которые мошенники используют для обмана россиян, можно узнать в документальном сериале Okko «На крючке: когда звонит мошенник». В сериале также рассказывается о том, как устроен бизнес киберпреступников и как можно от них защититься.

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