Российский военный получил шесть лет за самовольное оставление службы

В Туле суд приговорил к 6 годам военного за самовольное оставление службы

Тульский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы военного за уклонение от службы в период мобилизации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по части 5 статьи 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, 19 ноября 2022 года осужденный без уважительных причин ушел из военной части и поехал домов в Тульскую область. Его нашли 7 февраля 2024 года. Отмечается, что военный признал вину и раскаялся.

Ранее в Магнитогорске военнослужащего приговорили к шести годам колонии за дезертирство.