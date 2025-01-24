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18:50, 24 января 2025Силовые структуры

Российский военный получил шесть лет за самовольное оставление службы

В Туле суд приговорил к 6 годам военного за самовольное оставление службы
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Тульский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы военного за уклонение от службы в период мобилизации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по части 5 статьи 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, 19 ноября 2022 года осужденный без уважительных причин ушел из военной части и поехал домов в Тульскую область. Его нашли 7 февраля 2024 года. Отмечается, что военный признал вину и раскаялся.

Ранее в Магнитогорске военнослужащего приговорили к шести годам колонии за дезертирство.

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