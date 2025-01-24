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13:12, 24 января 2025Силовые структуры

Российского депутата уличили в махинациях с закупкой водостанций для снабжения села

СК задержал депутата из Покрова за мошенничество в рамках нацпроекта
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи задержали депутата Совета народных депутатов города Покрова Владимирской области за махинации в рамках нацпроекта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, в 2023 году компания депутата заключила муниципальный контракт на строительство станций для водоснабжения села Панфилово Муромского района в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Однако при выполнении подряда были закуплены более дешевые аналоги водостанций общей стоимостью 10,6 миллиона рублей. При этом депутат подготовил фиктивные сметы, в которых завысил цену закупленного оборудования втрое, а разницу присвоил.

Следователи проводят обыски по месту жительства задержанного и в офисе его компании, изъята документация, допрашиваются свидетели.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

23 января сообщалось, что Центральный районный суд Калининграда арестовал бывшего замминистра здравоохранения Калининградской области, обвиняемую в хищении 2,8 миллиона рублей с использованием незаконной схемы «мертвых душ».

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