Сообщение об экономическом кризисе и дефиците продуктов в России не подтвердилось

Заявление об экономическом кризисе и дефиците продуктов в РФ не подтвердилось

Украинский телеканал FREEДОМ выпустил материал, в котором утверждалось, что в России наступил экономический кризис в сельском хозяйстве, в связи с которым наблюдается дефицит продуктов. В тексте украинского СМИ также приводится информация, что «в Россию возвращается дефицит: товаров производят все меньше, магазины вводят ограничения, например, максимум по три пачки в одни руки, из-за чего цены все выше и выше», экономика России находится «на краю пропасти», поэтому из страны бегут зарубежные компании, а российские пенсионеры стали «массово покупать просрочку».

Миф о дефиците товаров в России развенчал Минпромторг, который еще в 2022 году говорил, что по большинству социально значимых товаров сформированы долгосрочные запасы. В 2025 году замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов также отмечал, что риск возникновения дефицита в РФ каких-либо социально значимых товаров сейчас отсутствует. «Сейчас Минпромторг на постоянной основе ведет мониторинг ситуации с поставками основных видов продовольственных товаров в российские магазины и ценообразования на них. Рисков непоставки в необходимом объеме каких-либо значимых товаров на текущий момент нет», — сказал он.

Что касается ограничения количества товаров в одни руки, то в российских законах нет таких правовых норм. Из содержания законодательства следует, что такие ограничения недопустимы. Магазины занимаются предпринимательской деятельностью и продают в розницу товары для личного, семейного, домашнего и другого использования, не связанного с предпринимательством. Супермаркеты заключают с покупателями публичные договоры, согласно ст. 492 ГК РФ. Публичный договор также обязывает продавать товары всем обратившимся по одинаковой цене.

В конце декабря 2024 года стало известно, что в РФ подешевели продукты из списка социально значимых продовольственных товаров — гречка, черный чай, сахар-песок, о чем сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Также о снижении роста цен на продовольствие говорит и доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. «Это прежде всего сливочное масло: оно в прошлом году выросло [в цене] на 36 процентов. Полагаю, что мы в этом году по нему даже можем увидеть снижение цены на 3-5 процентов. Плодоовощная продукция в 2024 году выросла на 22 процента. Думаю, что здесь мы вполне можем увидеть снижение на 5-10 процентов в этом году, а по картофелю цены могут снизиться и на 15-20 процентов», — уточнил Балынин. Кроме того, в Минсельхозе ранее отмечали снижение цен производителей на отдельные виды овощей, в том числе на морковь, капусту и свеклу.

Производство продовольствия в стране растет даже несмотря на неурожай в 2024 году. Зафиксирован рост по выпуску мяса и субпродуктов, колбасных изделий, молока, сыров, круп, муки, растительных масел, кондитерской продукции. Производство скота и птицы (на убой) в 2024 году побило исторические рекорды России и СССР, превысив 16 миллионов тонн. Некоторые отраслевые эксперты утверждают, что прошедший год стал рекордным по потреблению мяса на человека в год, достигнув значения 83 килограмма. Производство питьевого молока, сыров, творога выросло на 5 и более процентов по сравнению с уровнями предыдущего года.

В качестве примера ухода из России зарубежных компании украинский FREEДОМ приводил Ашан. Однако еще в октябре прошлого года в «Ашане» прокомментировали информацию о том, что продуктовый ретейлер уйдет с российского рынка. Собеседник издания указал, что слухи о том, что компания покинет Россию, ходят уже несколько лет. По его словам, они не соответствуют действительности.

Что касается желания пенсионеров покупать просроченные продукты, то эта идея действительно обсуждалась. Депутаты считают, что это будет поддержкой для социально уязвимых категорий населения. Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова поддержала предложение создания в магазинах специальных полок с бесплатными товарами с истекающим сроком годности для лиц пенсионного возраста. «Инициативу поддерживаю и сама выступала с аналогичной. Такое вполне успешно практикуется в ряде стран. Считаю, что это будет хорошей поддержкой не только для пенсионеров, но и для социально уязвимых категорий населения», — сказала Лантратова. Однако пока распространения этой идеи в российских регионах нет. Также закон запрещает выставлять продукты с истекшим сроком годности.

Россия не печатает деньги в неограниченных количествах. Об этом говорил министр финансов Антон Силуанов. «Это обманчивое ощущение, что можно просто напечатать сколько угодно денег и ничего не произойдет(…). Такая ситуация в западной экономике происходит при том, что доллар и евро имеют статус резервных валют, и многие другие страны хранят свои золотовалютные резервы в ценных бумагах США и ЕС. Рубль не является резервной валютой. Это значит, что если мы хотим резко увеличить долг, то можем рассчитывать только на наших инвесторов. Иностранцы ушли с нашего рынка, а это была четверть инвесторов в наши бумаги. Поэтому мы можем сейчас рассчитывать только на российские банки и внутренний рынок, емкость которого ограничена», — подчеркивал он.

Информация о коллапсе экономики РФ не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».